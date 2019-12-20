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«Черные копатели» разорили клад в районе Карамышево и хвастаются находкой в соцсетях

«Черные копатели» разорили клад около деревни Карамышево Псковского района Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников. Своей находкой они хвастаются в закрытой группе «Кладопоиск Псков» в соцсети «Вконтакте» и собирают восторженные комментарии.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из подписчиков группы, клад был обнаружен в Псковском районе, в округе поселка Карамышево. Самая младшая монета клада, по сообщению находчика, датируется 1870 годом. Количество обнаруженных монет – более 1500 штук. Судя по комментариям, часть клада разошлась по рукам еще на месте находки.

По данным экспертов, своими действиями находчики нарушили сразу несколько федеральных законов. «Согласно статье 233 Гражданского кодекса обнаруженный клад делится между собственником земельного участка или строения и находчиком, а в случае отсутствия согласия клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где он был обнаружен. И это даже если не брать во внимание, что клад, которые содержит предметы, относящиеся к культурным ценностям, принадлежит государству. А в соответствии с федеральным законом об охране памятников, артефакты, возраст которых превышает сто лет, относятся к археологическим предметам и являются федеральной собственностью, - подчеркивают эксперты. - К тому же, вряд ли у находчика имелось разрешение на работу специальных технических средств поиска, в соответствии со статьей 45.2 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. И здесь вполне планомерно возникает вопрос: станет ли обнаруженный клад достоянием народа, покажут ли его на выставках, музеях, смогут ли специалисты использовать данный клад как исторический источник. Кажется, ответ очевиден».