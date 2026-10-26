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Передал миллионы незнакомцу: в Пскове нашли курьера мошенников

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Псковские полицейские установили курьера мошенников, похитивших около 7 миллионов рублей у 69-летнего пенсионера. Подозреваемым оказался 24-летний безработный уроженец Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С августа по сентябрь пенсионеру звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником финансовой организации. Мошенник убедил мужчину перевести сбережения на «безопасный счёт». На самом деле деньги поступали злоумышленникам.

Большую часть денег мужчина передал приехавшему в Псков курьеру. Остаток перевёл через банкомат на указанный счёт.
Пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские установили личность предполагаемого курьера. Им оказался 24-летний безработный уроженец Ленинградской области. По данным полиции, его также подозревают в аналогичном преступлении в Санкт-Петербурге. Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается. 

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