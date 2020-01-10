Происшествия

Псковские пограничники обнаружили в автомобиле россиянина картины, статуэтки и резные тумбы в стиле барокко

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Лудонка», где в результате осмотра легкового автомобиля «Мерседес», следующего в Российскую Федерацию, были выявлены более 20 предметов искусства, интерьера и мебели, укрытых от пограничного и таможенного контроля в багажном отделении автомобиля среди личных вещей.

Пояснить, кому принадлежат картины и полотна, статуэтки и деревянные резные тумбы, выполненные в стиле барокко, а также с какой целью осуществляется ввоз данных предметов, которые возможно представляют культурную или историческую ценность, 56-летний россиянин не смог.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.