Происшествия

Свыше 120 должностных лиц в Псковской области привлечены в прошлом году за предоставление недостоверных сведений в налоговые органы

По результатам мероприятий по проверке достоверности сведений, как подлежащих включению в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, так и включенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, проведенных налоговыми органами Псковской области, за 2019 год привлечены к административной ответственности за совершение административных правонарушений 124 должностных лица. Из них за несвоевременное представление сведений, подлежащих включению в ЕГРЮЛ, привлечено 56 должностных лиц (30 назначено административное наказание в виде предупреждения, а 26 - в виде административного штрафа).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, налоговыми органами региона такие проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. При этом нередко устанавливаются случаи представления недостоверных или заведомо ложных сведений об адресе организации.

Например, организацией в документах указывается адрес, по которому она никогда не находилась. Либо организация находится по адресу какое-то непродолжительное время, а затем переезжает и новый адрес в регистрирующий орган не сообщает. Также некоторые лица, зарегистрировав организацию на свой домашний адрес, забывают изменить адрес организации в случае переезда и продажи квартиры другим собственникам.

Так за непредставление или представление недостоверных сведений (ч.4 ст. 14.25 КРФоАП) привлечены 48 руководителей юридических лиц. Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Сумма административных штрафов, подлежащих уплате на основании вынесенных постановлений, составила 355 тысяч рублей.

В Управлении федеральной налоговой службы России по Псковской области обращают внимание, что неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ИП документов, содержащих заведомо ложные сведения (если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния), влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ч.5 ст. 14.25 КоАП РФ).

Сведения о дисквалифицированных лицах регулярно размещаются на сайте ФНС в электронном сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».