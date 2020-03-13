Минометная мина обезврежена в Великих Луках

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 19 марта в двух районах Псковской области.
Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезврежена минометная мина калибром 122 мм. Мина обнаружена на улице Горицкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Также вблизи деревни Подмогилье Палкинского района первой группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова обезврежен артиллерийский снаряд калибра 76 мм.