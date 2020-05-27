Происшествия

Найденное в реке Кебь тело девочки повезли на опознание

Найденное в реке Кебь в Псковском районе тело девочки повезли на опознание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с места происшествия.

Напомним, вечером 23 мая с дачи в садоводческом товариществе «Кебь» пропала трехлетняя девочка Варя Попова. С тех пор ее поиски не прекращались. Сегодня, 28 мая, стало известно, что тело девочки найдено. На месте работают следователи СКР.

Официально информацию о том, что обнаруженное тело принадлежит Варе Поповой, пока не подтвердили ни представители Следственного управления СК РФ по Псковской области, ни сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области, ни волонтеры.