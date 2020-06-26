Происшествия

Пьяный эстонец перепутал направления и попытался незаконно въехать в Псковскую область

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ иностранным гражданином в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин сопредельного государства на автомобиле «Форд Фокус» пытался въехать на территорию РФ без документов и в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, находясь в Эстонской Республике, он перепутал направления движения и, приехав в пункт пропуска «Койдула», проехал мимо эстонских контрольных органов и прибыл в Россию, где его задержали псковские пограничники.

Нарушитель был передан сотрудникам МО МВД РФ «Печорский», а после вытрезвления привлечен за нарушение режима государственной границы к административной ответственности в виде штрафа и депортирован в Эстонскую Республику.