Происшествия

Две женщины похитили 4 металлические рельсы в Дедовичах

В Дедовичском районе местные жительницы привлечены к уголовной ответственности за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дедовичского района, прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 22-летней и 45-летней жительниц Дедовичского района.

Женщины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.)

В судебном заседании установлено, что 12 апреля около 18 часов женщины, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на садовом участке в пос. Дедовичи Псковской области, из корыстных побуждений тайно свободным доступом похитили 4 металлические рельсы общей стоимостью 4,032 рублей, после чего с похищенным имуществом с места преступления скрылись, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновным наказание в виде 5000 и 6000 тысяч рублей соответственно

Приговор суда в законную силу не вступил.

Женщины являются свекровкой и невесткой.