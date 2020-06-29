Происшествия

Следовавшая в Псков «Ласточка» насмерть сбила мужчину

Следовавшая из Санкт-Петербурга в Псков «Ласточка» насмерть сбила 45-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу, смертельные травмы 28 июня в 21:18 получил житель Северной столицы, который переходил пути на железнодорожной станции Дивенская в Ленинградской области.

В настоящее время проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.