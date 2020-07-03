Происшествия

Невестка обокрала пожилую великолучанку

Кражу 31,5 тысячи рублей и трех банковских карт из квартиры по улице Карла Либкнехта раскрыла полиция в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к стражам порядка обратилась 68-летняя женщина, и они установили подозреваемую. Ею оказалась невестка потерпевшей - не работающая горожанка 1985 года рождения. Она дала признательные показания. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.

В поселке Красногородск в период с 3 по 4 июля из гаража по улице Пушкина путем отжатия ворот были похищены четыре глубинных насоса и другое имущество. Причиненный ущерб уточняется. В этой краже подозреваются двое безработных жителей Красногородского района 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Эти же молодые люди, а также не работающий местный житель 1998 года рождения подозреваются и в краже металлоизделий из помещения электрощитовой в доме на улице Пушкина в Красногородске. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

Полиция раскрыла также кражи имущества, совершенные на территории Печорского и Гдовского районов.