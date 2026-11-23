Сотрудники ОМВД России по Псковскому муниципальному округу задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл вечером 22 ноября в деревне Родина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двое мужчин, находясь в квартире после употребления спиртного, угрожая ножом, потребовали деньги у жителя Санкт-Петербурга. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ленинградской области 1986 и 1987 годов рождения. Нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.