Садовый дом сгорел в деревне Ковалёвка Себежского муниципального округа 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9:31. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки. К тушению привлекались пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Вечером того же дня, в СНТ «Радуга» Псковского округа сгорела баня. Предположительной причиной возгорания стал дефект изготовления печи. На месте работали четыре специалиста МЧС России, три сотрудника областной пожарной охраны и две единицы техники.