Жилой дом выгорел изнутри по всей площади в результате пожара на улице Петровской в деревне Замошье Псковского муниципального округа, в субботу, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло в 8:38 утра. Огонь уничтожил кровлю дома. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание.

На месте происшествия работали семь огнеборцев и три единицы техники.

Жителям региона напомнили о необходимости следить за состоянием электрооборудования и проводки. Для своевременного обнаружения возгорания специалисты рекомендуют устанавливать в жилье автономные пожарные извещатели.