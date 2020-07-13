Происшествия

«Девятка» сгорела на улице Строителей в Себеже

ВАЗ-21093 сгорел 14 июля на улице Строителей в городе Себеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, информация о пожаре поступила в 12.10. В автомобиле 1993 года выпуска произошло короткое замыкание электропроводки в приборной панели.

Иллюстративное фото

За вторник на территории области зарегистрировано еще несколько пожаров. В 16.33 в деревне Симаново Пушкиногорского района сгорела надворная постройка 4 на 15 метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом.

По той же причине в 19.47 произошел пожар в ангаре на улице Германа в городе Новоржеве. Там горел мусор на площади 15,6 кв. метров.