Происшествия

Мусорный контейнер сожгли у музея Ганзы в Порхове

В Порхове неизвестные сожгли пластиковый евроконтейнер для ТКО, установленный возле единственного в России музея Ганзы. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора - компании «Экопром».

«Люди озверели, живем в зоопарке», - прокомментировал ситуацию автор фотографии в группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте».

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, музей не пострадал.

Аналогичные случаи не редко фиксируются во многих районах Псковской области. Вандалы лишают людей возможности цивилизованного сбора мусора, а также создают опасность для находящихся поблизости объектов и граждан. Региональный оператор обращается к населению с просьбой проявить бдительность и ответственность. «Если вы стали свидетелем поджога мусора, сообщите об этом в МЧС и полицию, а когда выбрасываете в контейнер окурок, убедитесь, что он потушен», - сказали в компании «Экопром».

Единственный в России и третий в Европе музей Ганзы открылся в 2018 году по инициативе почетного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса. Именно благодаря ему в 2016 году городу присвоили звание «Ганзейский». Музей находится в небольшом здании между городским парком и краеведческим музеем, в нем представлен материал, который Мартин Нармонтас накопил за время своей работы в ганзейском направлении.