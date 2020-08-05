Происшествия

Немецкие противопехотные мины обезвредили в Псковском районе

Немецкие противопехотные мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасные предметы в количестве четырех единиц были обнаружены вблизи деревни Загорье 6 августа. Для их обезвреживания привлекалась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

В тот же день в Новосокольниках группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила минометную мину калибра 82 мм.