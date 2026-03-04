Матери и сыну из Петербурга грозит до 20 лет тюрьмы за организацию наркоторговли в Псковской области

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт‑Петербурга и его матери. Они обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в феврале 2024 года обвиняемый, желая получать нелегальный доход, создал в теневом сегменте сети «Интернет» магазин для бесконтактной торговли запрещенными веществами. Преступная деятельность охватывала территорию Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

В июле 2025 года к незаконному бизнесу присоединилась его мать, действуя из корыстных побуждений. Она выступила спонсором: профинансировала приобретение оптовой партии психотропного вещества - амфетамина.

После получения крупной партии «товара» женщина помогла своему сыну на территории Псковского округа лично разложить тайники-«закладки» для последующего сбыта наркопотребителям.

Довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли. Их действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции. Всё психотропное вещество изъято из незаконного оборота.

Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере) предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.