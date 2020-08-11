Происшествия

До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу велосипеда с Ольгинской набережной

В отношении 52-летнего жителя Пскова возбуждено уголовное дело по факту кражи велосипеда с Ольгинской набережной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре областного центра, мужчина совершил кражу 4 июля около двух часов дня с территории у дома №4/1.

Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает он взял велосипед MERIDA BIG NINE 20D руками за руль и скрылся с похищенным с места преступления. Тем самым он нанес собственнику велосипеда материальный ущерб на сумму 22 000 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.