Происшествия

Два петербуржца лишились свободы за вооруженное нападение на АЗС в Псковской области

8 и 9 лет тюрьмы получили фигуранты уголовного дела о вооруженном нападении на автозаправку в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что двое петербуржцев в начале декабря 2018 года, используя пистолет и перцовый баллончик, совершили нападение на операторов АЗС в Цапельке Стругокрасненского района.

В ходе нападения злоумышленники распылили содержимое перцового баллончика в лицо одного из операторов, а второго несколько раз ударили. Затем, угрожая операторам пистолетом, подсудимые заставили выдать находящиеся в кассах и сейфе денежные средства в размере 134 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личностях подсудимых им назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.