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Глава Палкинского района обвиняется в покушении на хищение бюджетных средств при оплате ремонта тротуара и дороги

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района Евгения Седова по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль», - отметили в надзорном ведомстве.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, заказчик, выигравший подряд на ремонт дорог в районе, по просьбе Евгения Седова бесплатно отремонтировал еще ряд дорог и тротуаров. Однако, затем были выставлены счета на оплату произведенных ремонтных работ. При этом, якобы, работы выполнила другая фирма, по имеющейся информации, принадлежащая брату Евгения Седова. Причастные получить из бюджета деньги не успели, поскольку мошенническая схема была раскрыта.