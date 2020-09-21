Происшествия

Замначальника наркоконтроля в Великих Луках отправлен под домашний арест

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по городу Великие Луки, подозреваемый в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, отправлен под домашний арест. Решение принял Псковский городской суд. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей.

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Напомним, по версии следствия, 15 сентября подозреваемый, желая искусственно улучшить личные показатели оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению наркопреступлений, через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук.

Затем предприимчивый полицейский, создавая видимость эффективной работы возглавляемого им подразделения, совместно с подчиненными инсценировал задержание данного мужчины в городе Великие Луки, составив необходимые процессуальные документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере, а также соответствующий административный протокол, на основании которого поместил его в камеру для административно задержанных.