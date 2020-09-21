Замначальника наркоконтроля в Великих Луках отправлен под домашний арест

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по городу Великие Луки, подозреваемый в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, отправлен под домашний арест. Решение принял Псковский городской суд. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей.
Напомним, по версии следствия, 15 сентября подозреваемый, желая искусственно улучшить личные показатели оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению наркопреступлений, через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук.
Затем предприимчивый полицейский, создавая видимость эффективной работы возглавляемого им подразделения, совместно с подчиненными инсценировал задержание данного мужчины в городе Великие Луки, составив необходимые процессуальные документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере, а также соответствующий административный протокол, на основании которого поместил его в камеру для административно задержанных.