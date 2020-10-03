Происшествия

Управление образования Пскова оценит действия педагога в связи с падением девочки в веревочном парке

Управление образования Пскова даст оценку действиям классного руководителя в связи с падением девочки в веревочном парке «Раздолье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования.

Смотрите также Девочка упала с высоты в веревочном парке в Пскове

Детская группа, проходившая маршрут в веревочном парке, не была организованной.

«Это классный руководитель самостоятельно собрался с частью своего класса и поехал туда», - пояснили в управлении.

«У нас запрещены все массовые мероприятия, на данный совместный выход ни приказа школы, ни согласования управления образования было. Оценку действий классного руководителя мы дадим в понедельник. Руководство школы также находится в постоянном контакте с родителями», - пояснил представитель управления.