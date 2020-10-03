Происшествия

Девочка упала с высоты в веревочном парке в Пскове

Девочка упала с высоты на территории развлекательного комплекса «Раздолье» в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей специалист по развитию комплекса Алексей Севастьянов, это произошло 3 октября во время прохождения одного из маршрутов на территории веревочного парка.

Девочка проходила маршрут вместе с другими детьми из класса. Все дети прошли предварительный инструктаж.

Девочка прошла самый сложный «черный» маршрут, перешла к более легкому. Падение произошло на втором задании первого маршрута. «Девочка нарушила инструкции безопасности, на высоте сняла два страховочных карабина. Почему на гораздо более простом маршруте она это сделала, нам неизвестно», - рассказал Алексей Севастьянов.

На месте была оказана первая медицинская помощь. Девочка госпитализирована в детскую областную больницу. Администрация комплекса «Раздолье» находится в постоянном контакте с медицинским учреждением.

В больнице провели томографию шейно-поясничного отдела позвоночника. Упавший ребенок не получила переломов или ушибов. «Она была в каске и упала на траву», - уточнил Алексей Севастьянов.

Школьница оставлена под наблюдением в больнице для полного обследования. «По информации от врача на вчерашний вечер функциональность сохранена, руки, ноги двигаются, моторика нормальная. Девочка в сознании», - добавил Алексей Севастьянов.

«Мы сожалеем о случившемся», - сказал Алексей Севастьянов. Это первый случай за все время работы веревочного парка. В парке используются высокопрофессиональные карабины, ведутся журналы безопасности, тем не менее, из-за случившегося меры безопасности будут усилены.