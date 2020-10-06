Происшествия

Очередной акт вандализма совершен на мемориале в Псковской области

Неизвестные выкопали 16 туй на территории воинского мемориала в Жидиловом Бору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Ершовской волости Псковского района Олег Трашков.

По его словам, отсутствие туй он обнаружил утром 7 октября. «Мемориал обсажен с трех сторон туями. По левой стороне все 16 туй выкопаны и бесследно исчезли», - рассказал глава волости. Он также добавил, что у одной мемориальной плиты выкопаны цветы.

Олег Трашков отметил, что обратился в полицию Псковского района с заявлением и просьбой разобраться в случившемся.

«Это акт вандализма или бесчеловечности. Брать с могил ничего нельзя, тем более с братских», - подчеркнул Трашков.