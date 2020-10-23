Происшествия

Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с поличным задержали 36-летнего псковича, у которого изъято международное почтовое отправление, содержащее таблетки оксиметолона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось отследить почтовое отправление, получателем которого являлся подозреваемый. При досмотре в посылке, поступившей из Республики Беларусь, обнаружены три упаковки, в которых находилось 60 таблеток. Экспертизой установлено, что изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество – оксиметолон, оборот которого ограничен на территории Российской Федерации. Общая масса изъятого составила 10,8 грамма, что образует крупный размер.

Таким образом, в действиях гражданина усматривается осуществление контрабанды сильнодействующих веществ, а именно их незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс - из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. По версии следствия, фигурант может быть причастен к организации незаконного оборота сильнодействующих веществ, приобретаемых через интернет.

Следственным отделом следственного управления УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.