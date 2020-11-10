Происшествия

Фонтан разгромили вандалы в великолукской деревне Переслегино

Фонтан разгромили вандалы на центральной площади в деревне Переслегино Великолукского района в ночь на 11 ноября. В частности, неизвестные разбили чашу фонтана.

Фото: районная газета «Наш путь»

Это далеко не первый факт вандализма на территории населенного пункта, пишет районная газета «Наш путь». Недавно на новой спортивной площадке возле школы испортили мягкое покрытие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о причастных к повреждению фонтана, просят обратиться в администрацию Переслегинской волости по телефону: 8 (81153) 2-74-00.