Происшествия

Великолучанка лишилась денег при попытке продать свадебное платье

Великолучанка пыталась продать свадебное платье через интернет, но лишилась денег из-за уловок мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 9 ноября великолучанка разместила на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже свадебного платья. Оценила она его в восемь тысяч рублей. В тот же день ей позвонила «покупательница» и сообщила, что хотела бы приобрести платье. Но якобы для перечисления денег попросила сообщить ей реквизиты банковской карты и некоторые другие персональные данные, что женщина и сделала.

В результате с банковской карты горожанки были сняты восемь тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как установлено, номер телефона, с которого звонила неизвестная мошенница, зарегистрирован в Республике Марий Эл.

А в Псковском районе 35-летний мужчина 10 ноября решил продать через интернет-сайт спортивный костюм и другие вещи. Он поместил соответствующее объявление. Вскоре ему позвонил незнакомец и под предлогом перечисления денег за предложенный товар запросил реквизиты банковской карты. Житель Псковского района в этой просьбе не отказал. И в итоге с его карты списали 100 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.