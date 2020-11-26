Происшествия

Рейсовый автобус полностью сгорел возле стругокрасненской деревни Пламя

Только что отремонтированный автобус полностью сгорел по дороге из Струг Красных в Плюссу. По роковому стечению обстоятельств, воспламенение рейсового автобуса произошло сегодня, около 14 часов, возле деревни Пламя (Стругокрасненский район).

Пассажиров в салоне не было, уточнили в газете «Струги». Водитель жив.

Причина возгорания, по словам главного государственного инспектора Плюсского и Струго-Красненского районов по пожарному надзору Владимира Егоркина, короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке во время движения.