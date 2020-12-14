Происшествия

Более 4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Пыталово

Почти 4300 пачек сигарет изъяли пограничники совместно с таможенниками в ходе осмотра грузового состава в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по

Псковской области.

При осмотре грузового состава, следующего на выезд из России в Латвию, в опломбированном вагоне с картоном они нашли брикеты с табачными изделиями. «Незаконно перемещаемая табачная продукция была упакована в плотный целлофан и скрыта в пространстве между рулонами картона и стенами вагона», - рассказали в пресс-службе.

Изъятую табачную продукцию отправили на экспертизу. Более половины обнаруженных пачек сигарет не имели акцизных марок, остальные - производства Белоруссии.

По предварительной оценке, стоимость изъятой табачной продукции составила около 200 тысяч рублей.