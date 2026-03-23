 
Происшествия

Около 500 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Мошенники обманули жителей Псковской области на 500 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, к нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Невеля с использованием телефонов и мессенджеров обратились неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками банковских учреждений и других организаций. И под предлогами необходимости декларирования сбережений, а также перевода их на «безопасные счета» ввели своих собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

