 
Происшествия

По факту гибели женщины при пожаре в псковской Середке проводят проверку

0

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в селе Середка Псковского округа тела пожилой женщины со следами воздействия высоких температур. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, по заявлению о гибели женщины при пожаре проводится проверка.

Фотографии: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение. 

«По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний. Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания», - рассказали в СУ СК РФ по региону.   

В связи с этим следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.                                                                                                                      

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026