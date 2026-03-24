По факту гибели женщины при пожаре в псковской Середке проводят проверку

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в селе Середка Псковского округа тела пожилой женщины со следами воздействия высоких температур. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, по заявлению о гибели женщины при пожаре проводится проверка.

По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

«По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний. Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания», - рассказали в СУ СК РФ по региону.

В связи с этим следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.