Происшествия

В Пскове будут судить домашнего тирана, поднявшего руку на сожительницу

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе дознания установлено, что мужчина и женщина проживали совместно, на иждивении у них трое несовершеннолетних детей. После очередного конфликта мужчина, посчитав, что женщина недостаточно занимается домашними делами, схватил ее пальцами за шею, замахнулся, чтобы нанести удар, но женщина в это время защищалась рукой, в связи с чем удар был нанесен ребром ладони в области кисти и лба.

В результате незаконных действий домашнего тирана женщине были причинены повреждения в виде перелома ногтевой фаланги пальца правой кисти, которое расценено как средней тяжести вред здоровью человека, кровоподтеки в области шеи и на лбу.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.