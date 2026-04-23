Двух похитителей алкоголя задержали росгвардейцы в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение алкогольной продукции в двух магазинах Пскова 22 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Первое задержание произошло в торговой точке на улице Коммунальной. Правонарушителем оказался молодой человек 2006 года рождения. По предварительным данным, он пытался незаконно вынести из магазина алкогольную продукцию, не оплатив её на кассе. Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, прибыв на место происшествия. Подозреваемый был задержан на месте и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Второй инцидент зафиксирован в магазине на улице Труда. Там росгвардейцы задержали мужчину 1985 года рождения, который также подозревается в хищении алкогольной продукции.

В настоящий момент по обоим фактам проводятся проверки.