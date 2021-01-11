Происшествия

Незаконный ввоз более 10 тонн груш пресекли пограничники в Себежском районе

Незаконный ввоз 13 тонн груш неизвестного происхождения пресекли пограничники в районе деревни Долосцы Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники остановили грузовой автомобиль марки DAF, на котором россиянин 1983 года рождения пытался незаконно ввезти в страну крупную партию плодоовощной продукции, подпадающую под российское продовольственное эмбарго.

Необходимые товарно-сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты на перемещаемый груз отсутствовали.

Перевозимые фрукты водитель рассчитывал реализовать в одном из российских регионов. По предварительной оценке, их стоимость составила более 1,5 млн рублей.

Партию плодоовощной продукции передали сотрудникам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.