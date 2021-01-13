Происшествия

Пьяный житель Палкино избил собаку и сломал новогоднюю ель

Житель Палкино избил собаку и сломал новогоднюю ель, утановленную на площади поселка. Об этом свидетельствует видео, опубликованное несколько часов назад в группе «Подслушано в Палкино» «ВКонтакте».

Видео снимал сосед «главного героя». Оба находились в сильном подпитии и говорили с использованием ненормативной лексики, в том числе озвучили намерение сжечь новогоднюю елку.

На видеозаписи видно, что мужчина по имени Константин держит на руках пса, а потом бросает его на снег и бьет один раз ногой. Собака заскулила от боли и убежала.

«Видеооператор» спросил: «Кость, зачем ты это делаешь?», на что тот ответил: «Потому что электрики сказали — с двух до трех не будет тока». Мужчина за кадром сообщил: «Кость, ты меня обидел. Зачем собаку бить?». После слов «я по собаке не попал» Константин направился в сторону поселковой новогодней елки и полез на нее со словами «Сейчас все будет».

Поначалу подельник его подначивал, а потом начал уговаривать остановиться, называя его «соседушкой». «Я придурок, у меня даже справка есть», - отвечал ему Константин.

Под героем ролика начали ломаться ветки. Спрыгивая вниз, «соседушка» задел гирлянду, потянул ее за собой и при этом повалил на землю своего приятеля. Затем оба решили бежать, «пока не взяли», но снимавший на телефон был так пьян, что не смог подняться с первого раза.

«Это не мы сделали — сук сломался», - прокоментировал в конце «оператор» и предоставил слово Константину. «Я не знаю ничего. Некачественная подготовка к Новому году», - ответил тот, с трудом выговаривая слова.

Видеоролик набрал большое количество просмотров и шквал негативных высказываний в адрес действующих лиц. «Каждый подонок ощущает себя героем, подняв руку на слабого», - отметил один из подписчиков сообщества. Также прозвучало предложение наказать мужчину за жесткое обращение с животным, чтоб другим не повадно было.

«Минута славы нашла своего героя» и в группе «Жесть по-псковски», в которой было продублировано видео.