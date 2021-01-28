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СКР прокомментировал задержание под Псковом подравшегося на акции в Москве уроженца Чечни

В Следственном комитете РФ прокомментировали задержание уроженца Чечни, подравшегося с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Как сообщается на сайте ведомства, он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела», - сообщили в ведомстве.

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Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России установлено его местонахождение на территории Псковской области.

«В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», - сообщили в СК РФ.