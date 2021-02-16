Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Опочке

Человек пострадал при пожаре в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 15 февраля в 18.28 на улице Ленина.

Огнем повреждена кровля жилого дома на площади 20 квадратных метров. Обгорели потолочные перекрытия в помещении кухни, коридор и потолочные перекрытия в комнате.

Пострадал мужчина 1982 года рождения. С диагнозом «отравление угарным газом» он доставлен в Опочецкую межрайонную больницу.

Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.