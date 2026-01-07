В УМВД России по Псковской области опровергли фейк о нападении в ТРЦ

В УМВД России по Псковской области опровергли недостоверные сведения относительно инцидента, о, якобы произошедшем нападении мужчины с ножом в одном из торгово-развлекательных комплексов города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

В ходе выяснения обстоятельств, изложенных в публикации, установлено, что указанные в публикации сведения не соответствуют действительности.

Реальная ситуация, по данным полиции, была следующей: вечером 5 января 2026 года мужчина 2007 года рождения, выходя из ресторана, расположенного в ТРЦ, поранил руку. Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь, после чего его отпустили домой.

В управлении призвали представителей СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к непроверенной информации и для получения достоверных новостей обращаться в официальную пресс-службу регионального УМВД. За распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.