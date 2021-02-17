Происшествия

Алло, мошенники?

За прошлый год псковичи отдали мошенникам 71 млн рублей. Раньше звонили: «Ваш сын попал в беду», теперь предлагают защиту от незаконных списаний, именно в этот момент вычищая содержимое карточек. Жертву могут «доить» месяцами. Мы узнали, как псковичи помогают «следствию», получают «возврат НДС», «компенсацию» за фальшивые БАДы и посылки с кирпичами. А заодно выяснили, почему не нужно брать банковскую карту у родственников.

Фото Вадима Боченкова.

Захожу в подъезд, а у дверей полиция. Меня ждут. Протягивают бумажку. Повестка? Что я натворила?! Листок оказывается в моих руках. Выдыхаю. «Граждане! Будьте бдительны». Правоохранители просят не попасться в лапы дистанционных мошенников, рассказывают о способах обмана и раздают листовки с предупреждениями. Киваю, мол, все знаю. Оказавшись в квартире, задумываюсь: ой, ли. Наверняка, такие же премудрые пескари становятся героями ежедневных заголовков: «великолучанка лишилась 600 тысяч рублей после разговора с мошенником», «предотвращение "оформления кредита" обошлось псковичу в 150 тысяч рублей», «помощь в борьбе с мошенниками обернулась для псковича кредитами почти на 2 млн рублей».

Спасибо профессии. Уже через два дня сижу в областном УМВД напротив следователя Ксении Ёлгиной. Истории, которые она рассказывает, леденят душу своей простотой, наглостью исполнителей и наивностью жертв.

1. Звонок из службы безопасности

Неустаревающая классика жанра. Все еще распространены звонки с запугиваем жертвы. Якобы прямо сейчас некие опасные личности пытаются списать деньги с карты или оформить на имя жертвы кредит. В ходе беседы звонящий выясняет реквизиты карты и сколько на ней денег, переводит их на свой счет. Для подтверждения операции жертва получает из своего банка сообщение с кодом и называет его мошеннику, якобы это код для блокировки действий злоумышленников или перевода денег на некий «безопасный счет». Их действительно переводят — на счет, обезопашенный от прежнего владельца.

«Удивляет, - говорит Ксения Ёлгина, - когда люди верят тем, кто по-русски еле говорит. Или часто исполнители бывают с дефектами речи. В банках таким не поручат обзванивать клиентов. Но сознание затуманено, первое время испытываешь шок. Как объясняют психологи, когда речь идет о деньгах, каждый хочет спасти даже тысячу или две».

После звонка из «банка» не кидаемся спасать деньги, а то можно «спасти» их на чужой счет. Кладем трубку и перезваниваем в банк, номер есть на обратной стороне карты. Настоящие сотрудники развеют сомнения. Жать «отбой» на телефоне - самая верная стратегия.

Как правило, мошенники слабо представляют, кому именно звонят. Поэтому иногда попадают пальцем в небо - на сотрудников полиции. Ксения Ёлгина говорит, что звонили ей много раз.

«Хотели, чтобы я сообщила реквизиты банковской карты, - рассказывает следователь. - Если о таком просят, можно достать дисконтную карту из магазина, на ней тоже длинный номер. На том конце сразу повесят трубку, они по первым цифрам поймут, что это не банковская карта. Иногда проверяю, как они действуют в той или иной ситуации. Говорю, нет интернета. Или уточняю, что такое «безопасный счет». Когда начинаешь задавать вопросы, им тоже проще отказаться от общения и перезвонить следующему, не тратить время».

Она также советует снизить лимит на кредитных картах до 30 тысяч рублей или другой небольшой суммы, потерять которую будет наименее безболезненно. Опасно полностью полагаться на свою смекалку. Потерпевшие в показаниях обычно говорят, что слышали про дистанционные кражи, но в моменте не сообразили, что происходит.

2. Органы идут по следу

Немногие хранят на картах крупные суммы. Мошенникам приходится искать способы, как добраться до сбережений или заставить жертву взять кредит. Контакт держат несколько дней.

Звонящие представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Якобы проводят спецоперацию по выявлению нечистых на руку сотрудников банка. Предлагают снять свои накопления или влезть в долги, чтобы положить сумму на мифический «безопасный счет». Уверяют, что заниматься операцией будет сотрудник, попавший под проверку, и так его смогут вычислить. Жертвы, как зомбированные, заказывают в банке снятие сбережений, оформляют кредит. Переводят средства через банкомат или несут платежку в кассу.

Любопытно, что во время такого звонка на экране мобильного отобразится реальный номер правоохранительных органов. Чаще это номера дежурной части, службы доверия или «горячей линии» - те, что находятся в открытом доступе. Звонят, конечно, не с них. Преступники используют IT-технологии для подмены номера.

Не просто проверяем принадлежность номера определенному ведомству, а звоним туда самостоятельно и узнаем, на самом ли деле происходит то, о чем говорят преступники. Остаемся на чеку и помним пример псковича, который отдал мошенникам 2 млн рублей. Номер у него высветился дежурной части. Мужчина туда перезвонил. Но сотрудника с ранее названной ему фамилией там не оказалось. Житель Пскова это проигнорировал, он так хотел помочь «следствию», что решил: специально шифруются. И остался без денег.

Другой потерпевший в похожей ситуации перечислял деньги через кассу. Девушка в окошке попыталась предупредить, что с этим счетом клиенты уже попадали в неприятности, но была одернута: «Выполняйте свою работу». Невозможно остановить человека, если он твердо решил быть обманутым.

Многие слышали, что массовой обзвон россиян происходит из мест, где одновременно много мужчин ничем не заняты и не могут покидать периметр. Следователь Ёлгина говорит, что это только часть правды. Такие же колл-центры работают на воле. В Псковской области проанализировали информацию о звонках преступников за последние полтора года. Почти все они совершены в будние дни с 9 до 18 часов.

«О чем это говорит? Обычный рабочий день у людей, в течение которого веером обзванивают один из регионов, - поясняет старший лейтенант юстиции. - Идут на такую «работу», потому что могут получить наиболее легкий доход, образования не надо, официального оформления нет. Раньше в подобных уголовных делах только и писали «образование высшее», а сейчас все чаще среднее».

3. Халява, приди

Целый пласт преступлений связан с верой в волшебную щуку, которая обогатит, а пока можно полежать на печи. Итог тот же - потеря денег, иногда тех, что еще не заработаны.

Продавцов дорогостоящих товаров, включая недвижимость, преступник всеми силами уводит в мессенджеры с сайта бесплатных объявлений. Клянется и божится, что совершит покупку. Якобы уже оформляет бумаги и собирается оплатить какую-то пошлину, просит для этого реквизиты продавца. Да не в личном сообщении, а отправляет ссылку на заполнение специальной формы, то есть выглядит все официально. Дальше схема сводится к стандартной - сообщение кодов и чистая карточка.

Покупку и продажу товаров с рук проводим полностью через площадку, где размещено объявление. Прекращаем общение при попытке перевести его в мессенджеры.

«Есть банки, от которых месяцами невозможно добиться ответов о принадлежности счета и по движению средств, - объясняет Ксения Ёлгина, почему расследования затягиваются. - Добытые обманным путем средства перекидывают со счета на счет в разных банках, порой уводят за границу: США, Канада, Украина. Тут уже включается международное взаимодействие. Да и у нас следователь может целый день потратить на подготовку документов только по одному эпизоду для выхода в суд с ходатайством о предоставлении сведений, содержащих банковскую тайну. А из-за несовершенства законодательства преступники могут свободно пользоваться устройствами, которые сильно удлиняют цепочку. Например, приборами, которые могут перебрасывать сигнал через десяток сим-карт разных операторов. Все это тормозит установление истины».

В 2019 году в Псковской области зарегистрировано 812 хищений в сфере IT, в 2020-м их стало уже 1636. Из них мошенничеств - 830 (годом ранее - 387), краж - 806 (годом ранее - 425). Жертвы живут в основном в Пскове - 859 (мошенничества - 461, кражи - 398) и Великих Луках - 346 (мошенничества - 163, кражи - 183).

«Удивительно, сколько по времени человек может находиться на крючке у преступников, - рассказывает Ксения Ёлгина еще об одном случае. - Сотруднице магазина позвонили: «Покупали БАДы?» Кто у нас не покупал хотя бы витамины? Четыре месяца из нее деньги тянули. Звонивший представился адвокатом, потом дал поговорить с якобы сотрудником Следственного комитета. Они рассказали псковичке, что к концу идет расследование уголовного дела по поддельным БАДам, занимается им «самое главное управление», будет суд, и адвокат берется представлять потерпевшую для взыскания ущерба. Обещали ей полтора миллиона. Сначала она переводила деньги за услуги адвоката, потом за пошлину. «Суд» закончился, началась эпопея с доставкой компенсации, полтора месяца ее до Пскова «везли». Сначала предложили оплатить машину и курьера. В дороге машина «сломалась», нужно было оплатить ремонт. В следующий раз потребовалось оплатить штраф ГИБДД. Потом решили, раз не получается привезти деньги, надо их перечислить, женщина перевела еще 400 тысяч на открытие золотой карты. Закончилось все только, когда женщина рассказала о происходящем своей знакомой, и та открыла ей глаза. Потерпевшая брала кредиты и в итоге как раз отдала преступникам полтора миллиона – столько же, сколько они обещали ей».

Пока что в Псковской области зарегистрирован всего один случай мошенничества по новой схеме. Возможно, скоро она получит широкое распространение. Жертвам предлагают вернуть НДС от покупок за последние три года. Снова ссылка и форма с данными карточек. Автомат будто бы рассчитывает сумму, в случае с псковичом она составила 180 тысяч рублей. Он сам ввел коды подтверждения и потерял все, что было на карте. Волшебной акции по возврату НДС не существует. Кто хоть раз оформлял налоговый вычет по НДФЛ (похожие аббревиатуры, правда?) тот в курсе: придется побегать. Налоговая сама ни за кем сзади не ходит, требуется собрать чеки, договоры, заполнить декларацию. В сознании жертвы может всплыть информация о недавно введенном возврате НДС — но для бизнеса. Обычному потребителю никто никаких возвратов не делает.

4. Карточный домик

К категории тяжких преступлений относится использование чужой банковской карты. Расплатиться в магазине найденным на улице пластиком — плохая идея. Также в полиции не рекомендуют брать карточки даже у родственников. В случае конфликта владелец карты может пойти в органы и заявить, что не разрешал использование. Статья будет та же.

Преступления с использованием чужих карт, как правило, раскрываются. Жертва и преступник живут в одном городе. Довольно просто сравнить время операции по карте и записи с камер в магазинах и у банкоматов.

Если на улице валяется чужая карта, лучшим выходом будет ее разрезать на несколько частей и выкинуть их по возможности в разные контейнеры. Чужими картами не пользуемся. В случае потери своей сразу звоним в банк для блокировки.

5. Игра на понижение

Преступники создают собственные сайты по продаже чего угодно. И даже отправляют посылки с наложенным платежом. Вроде, ничем не рискуешь. Только дома оказывается, что вместо бампера прислали такое б/у, что без слез не взглянешь. А одна псковичка вместо швейной машинки получила коробку с кирпичами. Наверно, очень радовалась, когда несла домой.

Посылки с наложенным платежом проверяем на почте до оплаты.

Одна из разновидностей таких сайтов по продаже связана с валютными операциями. Электронные площадки регистрируются с названиями и интерфейсом, похожими на авторитетные трейдинговые ресурсы. Однако на подложных сайтах курсы валют сильно отличаются в выгодную сторону. За каждым клюнувшим закрепляется помощник, он постоянно на связи. Помогает играть на курсе, может даже вывести маленькую сумму, дожидаясь, пока жертва внесет на счет куш покрупнее. Расчет у мошенников на то, что на разнице валютных курсов можно заработать только при крупных вложениях. Схема сложная, но игра стоит свеч.

Не ввязываемся в сомнительные финансовые операции, если вместо специальных знаний - «авось», надежда на удачу и обещания крупных барышей.

Специалисты говорят, что в ближайшее время спада финансовых кибер-преступлений в отношении обывателей ждать не стоит. Преступники придумывают все новые способы отъема денег, а повышение финансовой и юридической грамотности населения все еще где-то за горизонтом. Но правоохранители не сдаются. Начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников принял решение, что полицейские должны прийти в каждую квартиру и в каждый дом, вручить памятку и провести беседу. Это как раз тот случай, когда профилактические меры могут повлиять серьезно. Умение вовремя повесить трубку не даст стать очередной цифрой статистики в графе «потерпевшие».

Юлия Магера