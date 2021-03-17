Происшествия

Псковича отправили в колонию за изнасилование малолетней племянницы

Житель Пскова отправится в колонию за совершение действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Летом 2019 года 43-летний пскович и его малолетняя племянница шли по одной из улиц в Пскове. Убедившись в отсутствии поблизости посторонних людей, мужчина напал на девочку и применил к ней физическое насилие. Он закрыл девочке рот ладонью и отвел ее с пешеходной тропы, где положил малолетнюю на землю и совершил действия сексуального характера. Позже девочка рассказала о случившемся маме, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил псковичу наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.