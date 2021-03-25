Происшествия

Водитель затонувшего в Великой снегохода получил общее обморожение

Мужчину, провалившегося под лед на снегоходе, передали скорой медицинской помощи в деревне Муровицы Псковского района с предварительным диагнозом «общее обморожение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

25 марта в 20:13 поступило сообщение о том, что в устье реки Великой, в протоке Ворона, под лед на снегоходе провалился мужчина 1983 года рождения. Снегоход провалился полностью, пострадавший смог выбраться на лед.

На место происшествия направили дежурно-спасательную группу поисково-спасательного отряда города Пскова на судне на воздушной подушке. Благодаря тому, что у мужчины был влагостойкий мобильный телефон, он мог поддерживать связь со спасательной группой и подавать световые сигналы. В результате мужчину оперативно обнаружили спасатели и в 21.10 передали его скорой помощи.