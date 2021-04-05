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Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию проституции

Бывшего руководителя Псковского регионального отделения партии «‎Родина»‎ Константина Вилкова арестовали по обвинению в организации занятия проституцией. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

По имеющейся неофициальной информации, Константин Вилков пытался скрыться от правоохранительных органов, но его задержали в Ленинградской области.

По данному факту идет расследование.

Напомним, в 2015 году Константин Вилков был арестован в связи с расследованием смерти женщины, скончавшейся при задержании по подозрению в хранении наркотиков. Тогда Вилкову предъявили обвинения по части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество и содействие в совершении преступления ) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).