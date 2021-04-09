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В прокуратуре прокомментировали скандальное дело по закупке мебели в псковскую ДМШ

Прокуратура Псковской области добилась возвращения в бюджет 13 миллионов рублей по скандально нашумевшему делу о закупке мебели для детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» по результатам проведенного электронного аукциона незаконно заключила с ООО "Формоза-ИТ" договор на поставку мебели для учебных классов и концертного зала. При формировании начальной максимальной цены контракта использовали ценовые предложения конкретной марки мебели иностранного производства при наличии аналогов российского производства, стоимость которых значительно ниже при том же качестве. Производителя поставленной мебели не установили. При этом права других потенциальных участников, которые также могли принять участие в аукционе, были ограничены», - рассказали в прокуратуре региона.

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В результате бюджету муниципального образования «Город Псков» причинили ущерб в размере более 13 миллионов рублей. Заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным аукциона и договора на поставку мебели и применении последствий недействительности сделки.

Требования прокурора суд удовлетворил, аукцион и сделку по закупке мебели признали недействительными, музыкальная школа обязана возвратить ООО «Формоза-ИТ» мебель, а последнее - возвратить в бюджет города Пскова денежные средства в вышеуказанном размере.