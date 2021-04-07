Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить экологично очень просто
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
в последний путь
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
 
 
 
ещё Общество 07.04.2021 22:330 Еще 67 человек заразились коронавирусом в Псковской области 08.04.2021 22:470 Депутаты передали в великолукский приют корма и лекарства для собак 08.04.2021 22:440 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 08.04.2021 21:290 Платные медуслуги появятся в псковской инфекционной больнице 08.04.2021 20:093 В Пскове воспитатель частного детсада забыла ребенка на улице 08.04.2021 19:300 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»
 
 
 
Самое популярное 04.04.2021 15:1526 «Это плевок в сторону общепита»: в Пскове возмутились концертом Niletto и Клавы Коки 05.04.2021 09:4113 Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию проституции 02.04.2021 11:227 Он улетел, но обещал вернуться 06.04.2021 06:586 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 04.04.2021 22:5617 Губернатор: Распространение коронавируса в Псковской области ускоряется
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ольга Милонаец прокомментировала решение суда по скандальной закупке мебели в Пскове

08.04.2021 18:08|ПсковКомментариев: 2

Справедливым считает решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н.А Римского-Корсакова глава Псковского управления ФАС Ольга Милонаец. Ее комментарий о скандальной закупке опубликован в официальном Telegram-канале территориального антимонопольного ведовства.

«Сегодня суд поставил точку в этом вопросе и признал торги, сделку и договор недействительными. Кроме того, суд постановил вернуть стулья и столы компании – поставщику, а нам, в казну, вернуть 13 миллионов рублей. При первом приближении может показаться, что как это так, детей оставили без стульев и столов. Во-первых, это стулья из зрительного зала, во-вторых, это всего несколько столов очень высокой стоимости – более 300 тысяч рублей за каждый», - отметила Ольга Милонаец.

Она уточнила, что региональное УФАС установила, что поставщику так и не удалось предоставить документы, подтверждающие, кто именно изготовил эту мебель. В то же время эксперт указал, что стоимость столов и стульев по факту оказалась в разы меньше, чем было заявлено.

«При том, что эксперт также не смог получить документы, подтверждающие происхождение этих стульев. То есть никто не понял, кто производитель, где сертификаты, какие имеются товаросопроводительные документы. Поэтому стоимость стульев установили примерно в 20 тысяч рублей за каждый стул при фактической закупке по 100 тысяч за штуку. Поэтому сейчас вполне разумно вернуть эти деньги в бюджет, приобрести стулья надлежащего качества, надлежащих производителей, безопасную мебель, которую можно использовать в детских учреждениях и оплатить только после приемки. Я очень рада такому решению и считаю, его справедливым», - заключила Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #госзакупки #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 373 человека
Сюжет: Стулья для ДМШ №1 города Пскова Ольга Милонаец прокомментировала решение суда по скандальной закупке мебели в Пскове Арбитражный суд отменил торги на скандальную закупку мебели для ДМШ №1 Пскова Директор ДМШ №1 Пскова: Шумиха в прессе сыграла нам на руку Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО На директора псковской музыкальной школы завели дело за нарушение закона в сфере закупок Александр Братчиков пригласил депутатов лично оценить удобство новых стульев в ДМШ У контрольного управления администрации Пскова возникли вопросы к поставщику мебели в детскую музыкальную школу Стул как элемент политической жизни Родители детей, занимающихся в ДМШ №1, с нетерпением ждут окончания ремонта здания Александр Роор: Детские школы должны получать все самое лучшее Подрядчик: Нам удалось решить основную проблему подвальных помещений ДМШ №1 - постоянную сырость Александр Братчиков: Если к реконструкции и оснащению ДМШ №1 будут вопросы, то пусть органы проверяют Александр Братчиков: Музыкальная школа № 1 достойна качественных инструментов, отличного оборудования и красивого внутреннего убранства УФАС через суд потребует расторгнуть сделку по покупке неоправданно дорогих стульев для детской музыкальной школы в Пскове Интерактив: В ДМШ Пскова нельзя заниматься из-за растущих дыр в стенах Автор музыки «Гимна Псковской области»: ДМШ №1 достойна качественного оборудования
08.04.2021, 23:150 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 08.04.2021, 22:560 Интерактив: Рождение Кометы на псковском ипподроме 08.04.2021, 22:470 Депутаты передали в великолукский приют корма и лекарства для собак 08.04.2021, 22:440 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
08.04.2021, 22:310 Интерактив: Вылет задерживается 08.04.2021, 22:280 Регоператор проконтролировал ход капремонта в двух районах Псковской области 08.04.2021, 22:100 Тестирование ключей проверки электронной подписи пройдет в Псковской области 08.04.2021, 21:510 Псковская таможня информирует о реконструкции МАПП «Бурачки»
08.04.2021, 21:380 Олег Брячак вернул свою должность в «Справедливой России» 08.04.2021, 21:290 Платные медуслуги появятся в псковской инфекционной больнице 08.04.2021, 21:140 Псковские шахматисты примут участие во всероссийском интернет-турнире 08.04.2021, 20:550 Водитель «Хонды» сбил юную велосипедистку на Индустриальной в Пскове
08.04.2021, 20:440 Псковички отличились на конкурсе среди студентов колледжей искусств Северо-Запада 08.04.2021, 20:250 Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье 08.04.2021, 20:093 В Пскове воспитатель частного детсада забыла ребенка на улице 08.04.2021, 19:470 От Ледового побоища до Urbex-фото: круглый стол пройдет в «Михайловском» 9 апреля
08.04.2021, 19:300 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Лидеры России» 08.04.2021, 19:090 Правительство запустило единый механизм поддержки инвестиций в регионах 08.04.2021, 18:504 Почти 290 млн рублей направят на повышение безопасности на псковских дорогах 08.04.2021, 18:360 ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым
08.04.2021, 18:200 Путеводитель «Россия начинается здесь» выпустили в Псковской области 08.04.2021, 18:120 До +9 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля 08.04.2021, 18:082 Ольга Милонаец прокомментировала решение суда по скандальной закупке мебели в Пскове 08.04.2021, 18:0511 Плевать на ограничительные меры
08.04.2021, 18:000 Псковская библиотека приглашает на лекцию о космосе детства 08.04.2021, 17:541 Поздравления от президента получат в апреле 59 псковских ветеранов 08.04.2021, 17:490 Волонтеры консультируют псковичей по вакцинации от COVID-19 08.04.2021, 17:440 Псковский аквапарк предлагает «космические скидки»
08.04.2021, 17:410 Пскович украл телефон у уснувшего на автобусной остановке незнакомца 08.04.2021, 17:370 Среди радиостанций в Псковской области нет злостных неплательщиков за услуги связи 08.04.2021, 17:301 ВТБ в первом квартале выдал рекордный объем ипотеки 08.04.2021, 17:230 Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 2022 года
08.04.2021, 17:150 Для псковских учащихся провели мастер-классы по оказанию первой помощи 08.04.2021, 17:080 Около 100 юных псковичей участвуют в конкурсе «Письмо солдата. Победа без границ» 08.04.2021, 17:000 «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда 08.04.2021, 16:534 Арбитражный суд отменил торги на скандальную закупку мебели для ДМШ №1 Пскова
08.04.2021, 16:500 Псковская область участвует в изменении Градостроительного кодекса России 08.04.2021, 16:441 Великолукским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19 08.04.2021, 16:400 Псковичка обокрала уснувшего нетрезвого знакомого 08.04.2021, 16:383 Вы звери, господа
08.04.2021, 16:342 Члены Совета Федерации высоко оценили ход строительства завода «Титан-Полимер» 08.04.2021, 16:330 Полномочия по обеспечению биологической безопасности предложено закрепить в региональном законодательстве 08.04.2021, 16:320 Псковичей призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях 08.04.2021, 16:250 ОРТПЦ: Псковичи могут сделать антенну даже из пивных банок
08.04.2021, 16:220 При строительстве домов на улице Гремячей в Пскове уже находили древние захоронения - СК 08.04.2021, 16:140 Финал регионального чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Пскове 08.04.2021, 16:000 ПТС восстанавливает брусчатку на площади Ленина в Пскове 08.04.2021, 15:560 Заслуженным работником сельского хозяйства РФ стал Николай Романов
08.04.2021, 15:500 В Пскове стартовала акция по обеспечению школ столами для настольного тенниса 08.04.2021, 15:464 Вандалы изуродовали «Лица героев» в Пскове 08.04.2021, 15:300 Виновник ДТП в Бежаницком районе на год лишился водительских прав 08.04.2021, 15:210 Стоматологическую поликлинику капитально отремонтируют в Опочке
08.04.2021, 15:200 Директор ОРТПЦ: Переход радиостанций в Псковской области на «цифру» - вопрос будущего 08.04.2021, 15:150 Водитель «Фольксвагена» сбил ребенка в Великих Луках 08.04.2021, 15:0710 Третий за год остановочный павильон поменяли на улице Советской Армии в Пскове 08.04.2021, 15:030 «Сообразим на троих»: Казнить нельзя помиловать. ВИДЕО 
08.04.2021, 15:000 Центр доктора Бубновского предлагает скидку на лечебные занятия 08.04.2021, 14:520 Оштрафован водитель погрузчика, наехавшего на пешеходов в Пскове 08.04.2021, 14:460 Лучшее, что мы делали — Герман Греф о новой карте в подписке СберПрайм+ 08.04.2021, 14:414 Александр Лаптиев: Видно, что люди без телевидения жить уже не могут
08.04.2021, 14:380 Первый случай укуса клеща зарегистрировали у ребенка в Дедовичском районе 08.04.2021, 14:300 Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи 08.04.2021, 14:263 В Кремле признали нехватку дешевой рабочей силы для прорыва в экономике 08.04.2021, 14:200 Останки советских солдат перезахоронили в Палкинском районе
08.04.2021, 14:140 Общественный пресс-центр ПЛН: Защита прав трудящихся в Псковской области 08.04.2021, 14:080 Дефекты на территории у памятника академику Кикоину в Пскове устранят до 15 мая 08.04.2021, 14:020 Около 1,7 млрд рублей выделят на закупку инвентаря в спортшколы и машин «скорой» для регионов 08.04.2021, 13:530 Псковичка лишилась более 1 млн рублей после разговора с мошенником
08.04.2021, 13:484 В Псковской области все еще встречаются люди в «шапочках из фольги» - директор ОРТПЦ 08.04.2021, 13:440 Протащивший по лестнице женщину-полицейского пскович предстанет перед судом 08.04.2021, 13:420 Великолучанка лишилась жилого дома за неуплату долгов 08.04.2021, 13:320 Пскович заплатит 300 тысяч рублей штрафа за контрабанду сигарет
08.04.2021, 13:220 После годового перерыва в Пскове состоялся пленум областного Совета ветеранов 08.04.2021, 13:200 Найденные в Пскове человеческие останки направили на экспертизу 08.04.2021, 13:130 18 человек досрочно проголосовали на выборах главы Порховского района за неделю 08.04.2021, 13:090 Фальшивые купюры обнаружили в псковских магазинах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.