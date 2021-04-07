Общество

Ольга Милонаец прокомментировала решение суда по скандальной закупке мебели в Пскове

Справедливым считает решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н.А Римского-Корсакова глава Псковского управления ФАС Ольга Милонаец. Ее комментарий о скандальной закупке опубликован в официальном Telegram-канале территориального антимонопольного ведовства.

«Сегодня суд поставил точку в этом вопросе и признал торги, сделку и договор недействительными. Кроме того, суд постановил вернуть стулья и столы компании – поставщику, а нам, в казну, вернуть 13 миллионов рублей. При первом приближении может показаться, что как это так, детей оставили без стульев и столов. Во-первых, это стулья из зрительного зала, во-вторых, это всего несколько столов очень высокой стоимости – более 300 тысяч рублей за каждый», - отметила Ольга Милонаец.

Она уточнила, что региональное УФАС установила, что поставщику так и не удалось предоставить документы, подтверждающие, кто именно изготовил эту мебель. В то же время эксперт указал, что стоимость столов и стульев по факту оказалась в разы меньше, чем было заявлено.

«При том, что эксперт также не смог получить документы, подтверждающие происхождение этих стульев. То есть никто не понял, кто производитель, где сертификаты, какие имеются товаросопроводительные документы. Поэтому стоимость стульев установили примерно в 20 тысяч рублей за каждый стул при фактической закупке по 100 тысяч за штуку. Поэтому сейчас вполне разумно вернуть эти деньги в бюджет, приобрести стулья надлежащего качества, надлежащих производителей, безопасную мебель, которую можно использовать в детских учреждениях и оплатить только после приемки. Я очень рада такому решению и считаю, его справедливым», - заключила Ольга Милонаец.