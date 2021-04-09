Происшествия

Острович осужден за кражу металла на железной дороге

Мировым судьей судебного участка № 22 Островского района вынесен приговор в связи с совершением кражи на железной дороге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, Островским мировым судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что мужчина в период с мая по ноябрь 2020 года неоднократно совершал кражи металлических деталей верхнего строения железнодорожного пути, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные железнодорожные детали он сдавал в пункт приема металлолома.

С учетом позиции государственного обвинителя суд по совокупности преступлений окончательно назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.