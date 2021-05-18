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Сотрудники полиции задержаны по уголовному делу о мошенничестве в Пскове

В Псковской области продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, а также их сообщниками из коммерческих структур (часть 4 статьи 159, части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

В рамках расследования уголовного дела следователи при оперативном сопровождении ГУСБ МВД России произвели процессуальное задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу.

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В настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. «Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолетом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове, сейчас с ними работают следователи», - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, в 2018-2019 годах несколько бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного УМВД России по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций похитили деньги из бюджетных ассигнований МВД России и присвоили не менее 11 служебных автомобилей. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.2 и 3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).