Происшествия

В поджоге памятника Неизвестному солдату в Великих Луках подозреваются дети

Полиция разыскивает детей, подозреваемых в поджоге памятника Неизвестному солдату в Великих Луках. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Инцидент на территории братского кладбища произошел сегодня, 26 мая, в период с 9.00 до 11.00. В настоящее время пожар уже потушили, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.

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На месте происшествия были замечены подозреваемые. Это трое несовершеннолетних детей — девочка в возрасте около 13 лет и два мальчика в возрасте от 7 до 8 лет.

В полиции уточнили, что волосы девочки окрашены в ярко-розовый цвет. Все трое передвигались на велосипедах марки «Стелс», при этом велосипед девочки был с розовыми вставками.

В настоящее время идет следствие. После того, как полиция установит подозреваемых, будет решаться вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетних.

Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с дежурной частью ОМВД России по городу Великие Луки по телефону: +7 (81153) 5-27-94 или 02.