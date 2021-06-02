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Экс-сотрудник Псковской таможни оштрафован за злоупотребление полномочиями

Печорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Шумилкино. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщается телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, суд установил, что в 2019 году сотрудник таможни без необходимых процедур выпустил из зоны таможенного контроля 2 грузовых автомобиля с сигаретами (количеством более 173 тысяч блоков) из Эстонии. При этом перевозчик предъявил документы на товар «обувь». Противоправные действия сотрудника поста привели к неуплате таможенных платежей на общую сумму более 128 млн рублей.

Преступление выявили в результате межгосударственного взаимодействия таможенных органов России и Эстонии.

Суд с учетом позиции заместителя Псковского транспортного прокурора признал бывшего сотрудника таможни виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

В отношении перевозчиков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и пункту «а» части 2 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).