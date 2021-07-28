Происшествия

В Пскове сотрудники ГИМС спасли тонущего молодого человека

В Пскове сотрудники ГИМС спасли тонущего молодого человека. 28 июля в районе 15.00 по системе «112» поступила информация о тонущем человеке в реке Великая вблизи Ольгинского моста. Незамедлительно к месту происшествия было направлено одно отделение ГИМС Пскова в составе двух человек на одной единице техники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по прибытии на место была произведена разведка, в результате которой в воде обнаружен молодой человек 2000 года рождения.

Гражданин был оперативно извлечен из воды сотрудниками ГИМС и передан бригаде скорой медицинской помощи.