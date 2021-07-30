Происшествия

За незаконную рубку леса невельчанин сел в тюрьму и лишился трех автомобилей

Жителя Невельского района привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На землях лесного фонда Стайковского участкового лесничества мужчина, не имея разрешительных документов, мужчина незаконно вырубил 168 сосен, чем причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 3 911 711 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в счет возмещения ущерба у мужчины конфисковали принадлежащие осужденному автомобили «Вольво ХС90», «Мицубиси L200» и «Скания R143».

Приговор суда пока не вступил в законную силу.